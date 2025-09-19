Göbeklitepe’de insan heykeli bulundu! 12 bin yıllık adak olabilir

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “Tarihin sıfır noktası” olarak bilinen Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmalarında yeni bir keşif yapıldı. Duvara yatay biçimde monte edilmiş halde bulunan insan heykelinin adak amacıyla yerleştirildiği değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe’yi ziyaret ederek kazı alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy ve Prenses Mikasa, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR KEŞİF"

Bakan Ersoy, yeni buluntuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu."

Ersoy, daha önce benzer örneklere Karahantepe’de rastlandığını ancak Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan bu yeni keşfin, Neolitik Çağ’ın ritüelleri ve inanç sistemine dair benzersiz bir ipucu taşıdığını vurguladı: "Bu buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."

Bakan Ersoy, Göbeklitepe’deki restorasyon çalışmalarına da değindi. Geçtiğimiz yıl Aslanlı Yapı’da başlatılan restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ettiklerini belirten Ersoy, şu bilgileri paylaştı: "Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar, bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme, aslına uygunluğu gözetilerek seçildi." Ersoy ayrıca, ziyaretçi yönetiminde de yeni bir döneme geçildiğini belirtti. 2025 yılı bitmeden açılması planlanan yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yollarının Göbeklitepe’ye olan ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedeflediğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı, Göbeklitepe’nin korunmasına yönelik çalışmalara da değindi. Bu yıl dikilen bin zeytin ağacının alanın doğal yapısını korumaya katkı sağladığını belirten Ersoy, önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümlerin ise gelecek kazı stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olacağını ifade etti.