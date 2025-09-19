Ünlü oyuncuya dava şoku: Sahte polis rozetiyle araç kaçırmakla suçlanıyor

Sabah’ın haberine göre olay, oyuncunun yaklaşık 15 yıldır tanıdığı ve hastanede çalışan A.U. adlı kişiyle yaşandı. İddiaya göre Emre Bulut, A.U.’ya kendisini “komiser” olarak tanıttı ve polis rozetini göstererek aracını ödünç istedi. Amasya’ya gitmek için araca ihtiyacı olduğunu söyleyen Bulut, akşam saatlerinde arabayı geri getireceğini vaat etti.

A.U., ünlü oyuncuya güvenerek aracını teslim etti. Ancak Bulut söz verdiği saatte geri dönmeyince A.U., defalarca aramasına rağmen telefonlarına ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenen araç sahibi, polise giderek şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Bulut hakkında “güveni kötüye kullanma” ve “sahte polis rozetiyle araç kaçırmak” suçlamalarıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Bulut, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

“BEN SADECE ARACI ÖDÜNÇ ALDIM”

Mahkemede suçlamaları reddeden ünlü oyuncu, “Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi. Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12’de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır” dedi.

Bulut’un üzerinden çıkan sahte polis rozeti de mahkemede gündeme geldi. Neden taşıdığı sorulduğunda ünlü oyuncu, “Oyuncu olduğum için üzerimde bulunduruyorum” yanıtını verdi. Bu cevap hem mağdur A.U.’yu hem de duruşma salonundakileri şaşkına çevirdi.

Savunmasının ardından mahkeme, Emre Bulut’un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Oyuncunun beraat talebi değerlendirilmezken dava ilerleyen tarihe ertelendi.