DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçtiğimiz Salı günü İstanbul ve Mersin’de operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin, Al Hayrat Derneği üzerinden Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde ölen örgüt mensuplarının aileleriyle, PYD/YPG kontrolündeki El-Hol Kampı’nda rehin tutulan şahısların ailelerine yardımda bulundukları öne sürüldü. Dosyaya giren iddialar arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla savcılığa MASAK raporu gönderildiği de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.