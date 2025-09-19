Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump görüşmesi: Hangi konular masada olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum.”

Trump’ın paylaşımında ziyarette öne çıkacak başlıkların Boeing uçakları, F-16 anlaşması ve F-35 görüşmelerinin devamı olacağına dikkat çekildi.