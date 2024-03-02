Yolcu otobüslerindeki büyük tehlike! Nasıl güvenli hâle getirilebilir?

Kilometrenin artması, eksik bakım, aracın yıpranmış olması yolcu otobüslerindeki yangın ve kaza riskini artırıyor. 3 haftada 5 yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi. Elektik tesisatı, otobüslerdeki ısıtıcılar, aracın bakımı, doğru yakıt ve yağ kullanımı ile yıllık araç kontrolü kritik önem taşıyor.

"Periyodik bakımları var, belli kilometreye gelince. Bir de ömrünü tamamlamış olanlar var bakımla iş çözülmez otobüsün yenilenmesi gerekir."

Otobüslerdeki yangın alarm sistemi faciaların önüne geçebilir. Peki bu sistem otobüslerin hepsinde var mı?

"Yeni otobüslerde bu sistem var eskilerde yoksa bile koydurmaları lazım alarm verirler."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, önemli uyarılar yaptı. Otobüsün ömrünü tamamlamış olması, bakımının eksik olması ciddi sorunlara yol açıyor.

"Otobüsün dinlenmesi gerekir. Isınır, en ufak hatada yanmaya neden olur çünkü insan dinlendiği gibi arabanın da dinlenmesi gerekir."

Otobüslerde kullanılan ısıtıcıların risk oluşturmaması için uygun standartlara göre tasarlanması gerekiyor.

"O ısıtıcıların otomotiv sektörünün verdiği standartlara uygun olması lazım."

Yapılması gerekenleri sıralayan Ulaştırma uzmanı Mustafa Ilıcalı, denetim ve bakıma dikkat çekiyor.