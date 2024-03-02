Sultangazi'de doğal gaz hattı patladı

Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama oldu.

Sultangazi'de doğal gaz hattı patladı
Sultangazi'de doğal gaz hattı patladı
Editör: Uğur Çam
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Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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