Sultangazi'de doğal gaz hattı patladı
Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama oldu.
Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
İstanbul Sultangazi'de yer altındaki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/vUuoxC6MEE— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 2, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
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