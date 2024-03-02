Kütahya'da korkunç iş kazası! Genç işçi hayatını kaybetti

Olay, Kütahya'nın Gümüş Köyü yakınlarında işletilen tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Muhammed Süngü, atölyede bir kamyonu tamir ediyordu. Bu sırada kamyonun damperi Süngü'nün üzerine devrildi.

Devrilen damperin altında kalan genç, ağır yaralandı. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Süngü'nün geçirdiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.