Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube hesabı üzerinden “toplu katliam” çağrısı yaptığı belirlenen ve sosyal medya paylaşımlarında şiddet içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen İlker C. hakkında resen soruşturma başlattı.

Şüpheli, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, İlker C.’nin YouTube üzerinden "alt sınıf" olarak nitelendirdiği kesime karşı "toplu katliam" çağrısında bulunduğu ve sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden "Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Bu paylaşımlarının ardından hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlker C., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelinin ifadelerinin kamu güvenliğini tehdit edici ve şiddeti teşvik edici nitelikte olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. İlker C., cezaevine gönderildi.