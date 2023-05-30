Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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