Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de
Son Güncelleme:

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ysk # Ahmet Yener # seçim # Resmi Gazete
Mehmet Cengiz kimdir? YSK'dan kesin sonuçlara ilişkin açıklama İkinci turda katılım oranı arttı mı? Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu
Çok Okunanlar
1 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
2 18 ilde aranacak!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Dünya basını Erdoğan'ın zaferine ne dedi?
5 Kara deliğe dair kanıtlar bulundu!