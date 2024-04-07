YSK bazı itirazları karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe belediye seçimlerine yönelik itirazları değerlendirmek için toplandı.

Toplantı neticesinde CHP'nin Adıyaman Besni belediye başkanlığı seçiminin iptal talebi reddedildi.

En çok itirazın olduğu il Samsun'du. MHP'nin Samsun Salıpazarı oyların yeniden sayılması talebi kabul görmedi. Yeniden Refah'ın Bafra ve Vezirköprü'de seçim iptali talebi de geri çevrildi.

Bir ret de AK Parti'ye oldu. AK Parti'nin Siirt seçimlerinin yenilenmesi talebi olumlu karşılık bulmadı. DEM Parti'nin Mardin Dargeçit, Kocaeli Körfez ilçesinde oyların yeniden sayılması talebi de YSK'de onay almadı.

CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

AK Parti, Ordu'da Gölköy, Kumru ve Gülyalı sandıkların yeniden sayılması kararına itiraz etti. Karara göre oylar yeniden sayılmayacak. Ancak İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’de ise oylar yeniden sayılacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinde ise seçimler yenilenecek.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.