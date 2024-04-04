YSK'den Beykoz ile ilgili yeni karar! Oylar yeniden sayılmayacak

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un Beykoz ilçesinde kazanan parti CHP olmuştu. CHP, 68.453 oy ile oyların yüzde 45,87'sini alırken ikinci olan AK Parti 67.020 oy ile oyların yüzde 44,91'ini almıştı.

Seçimlerin ardından AK Parti, Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve oyların yeniden sayımını talep etmişti. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin yeniden sayıma ilişkin itirazını reddetmiş, buna yapılan itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu görüşmüştü. İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun ret kararını kaldırarak oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

YSK BEYKOZ İLE İLGİLİ SON KARARINI VERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP, Beykoz'da sandık sonuç tutanaklarına yapılan itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı yeniden sayım kararını YSK'ya taşıdı.

YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

YSK'nin, İstanbul İl Seçim Kurulunun yeniden sayım kararını kaldırmasının ardından itiraz süreçleri sona erdi. Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.