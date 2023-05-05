YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 230 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek