YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 230 olduğunu açıkladı.

YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
Son Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 230 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek

Kaynak: DHA

# ysk # yurt dışı
Diyanet'ten o iddialara yalanlama Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli kararı açıklandı YSK'dan dikkat çeken sandık kararı Yurtdışında oy kullananların sayısı milyonu aştı
Çok Okunanlar
1 5 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
2 istanbul barajlarında su miktarı ne kadar?
3 Dünyanın en iyi salataları açıklandı
4 Doğal gaz ne zaman ücretsiz?
5 Altın rekor üstüne rekor kırıyor!