Yumurtada nitrofuran iddiası! Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı

İhraç edilen yumurtalarda bulunan yasaklı maddeyle ilgili çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin Tayvan'a gönderdiği yumurtalarda nitrofuran isimli sağlığa zararlı maddenin bulunduğu iddia edildi. Açıklama Tarım Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık söz konusu maddenin gıda elde etmek için kullanılan hayvanlara verilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Bu maddenin tespiti halinde 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” kapsamında işlem uygulandığı ifade edildi. Tayvan yetkililerinden ise konuya ilişkin herhangi bir bildirim olmadığı açıklamaya eklendi.

Bakanlık inceleme başlatıldığını, nitrofuran tespiti halinde ilgili kişiler hakkında işlem yürütüleceği duyurdu.