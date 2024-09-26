Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesini taciz etti: Havaya ateş açıldı

Yunanistan, Türkiye'nin egemenlik haklarını bir kez daha ihlal etti. Son bir hafta içinde üçüncü kez gerçekleşen bu olayda, Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk karasularında yasa dışı eylemler yaptı.

Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avlanan “Barbaros-4” adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan botu, balıkçı teknesine yaklaşıp havaya ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir gemi ve bot, hızla bölgeye sevk edildi. Yunan sahil güvenlik unsurları, yapılan önleme manevralarıyla Türkiye karasularından çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, balıkçı teknesinde herhangi bir zararın olmadığı ve teknenin güvenli şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na ulaştırıldığı bildirildi.