Yurdun Dört Bir Yanında Filistin'e Destek Mitingleri Düzenlendi! Doğu Perinçek'in Mesajı Mitingde Okundu

Yurdun birçok noktasında Filistin'e destek mitingleri yapıldı. Konya'da, Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruşlarının desteğiyle "Özgür Filistin" mitingi düzenlendi. Mitingde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mesajı da okundu.

Yurdun Dört Bir Yanında Filistin'e Destek Mitingleri Düzenlendi! Doğu Perinçek'in Mesajı Mitingde Okundu
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Yurt genelinde yapılan mitinglerde Filistin'e destek İsrail'e tepki vardı. Binlerce kişi Siyonizme ve emperyalizme tepki gösterdi. Konya'da, Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruşlarının desteğiyle "Özgür Filistin" mitingi düzenlendi. Mitingde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mesajı da okundu.

Hamas Liderinden Filistin'e Destek Mitinginde İsrail ve ABD'ye Karşı Toplu Eylem Çağrısı

Mitinge internet üzerinden bağlanan Hamas liderleri Halid Meşal, İsrail ve ABD'ye karşı toplu eylem çağrısı yaptı. İstanbullular da Filistin'e destek için bir araya geldi. Bahçelievler'de Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Vatan Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı önderliğindeki açıklamaya Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Kudüs ve Filistin Dayanışma Federasyonu ve Uluslararası Filistin için Gençlik ve Spor Derneği de katıldı. İstanbul'daki mitinglerin bir diğer adresi de Maltepe oldu. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA PAR tarafından Maltepe'de düzenlenen "Özgür Filistin Mitingi"nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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