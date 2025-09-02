Yusuf Tekin Suriye’de: “Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği bölgede emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Tekin’i havaalanında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko karşıladı.

Tekin, görüşmede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

SURİYE VE TÜRKİYE BİRLİKTELİĞİ EMPERYAL İDDİALARI OLAN ÜLKELERE BİR DERS OLUR

“Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği bölgede emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur. Buradaki iç savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize Türkiye’de ensar mantığıyla ev sahipliği yapmak konusunda halkımız seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok hassas bir tavır sergiledi. Elimizden geldiğince misafirlerimize, Müslüman kardeşlerine yakışır bir şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada bağımsızlığın temin edildiği devrimden en az Suriye’deki kardeşlerimiz kadar Türkiye’deki kardeşleriniz de mutlu oldular.”



Bakan Tekin ayrıca, Suriye’nin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesi ve insan haklarının güvence altına alınması konusunda Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Suriye Eğitim Bakanı Turko ise konuşmasında, “Özellikle Türkiye’de bulundukları süreçlerde eğitim görmeleri çok kıymetliydi. Suriye’de hükümetin, eğitimin çok önemli olduğu ve Suriye’nin anahtarı olduğu konusunda özel bir bakışı var” dedi.

Ziyaret kapsamında Bakan Tekin, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan Halebi ile de bir araya geldi. Görüşmede, Suriye üniversite müfredatlarına Türkçe dersinin eklenmesi, ortak bir Suriye-Türkiye üniversitesi kurulması ve yapay zekâ, bilgi teknolojileri, siber güvenlik alanlarında iş birliği ele alındı.

Bakan Tekin ayrıca Şam’daki Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi’ni ziyaret ederek anı defterine şu notu yazdı:

“Suriye ziyaretimiz kapsamında atalarımızın yadigarı Emevi Camisi’ni ziyaret ettik. Şehitlerimiz için, atalarımız için dua ettik. Mekanları cennet olsun. Dost ve kardeş ülke Suriye’nin bölgede bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz.”