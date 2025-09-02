Sevigen’in Ulusal Kanal’daki “10–15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir” sözleri gündem oldu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresini usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal etti. Karar sonucunda İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Ayrıca 196 delegenin görevine tedbiren son verildi.

Mahkeme, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik kayyum heyeti atadı.

Mahkeme kararı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 Temmuz 2025’te başlattığı 39. Olağan Kurultay sürecine de etki etti; il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin seçim çalışmaları tedbiren durduruldu.

'CHP KURULTAYI BELKİ İPTAL EDİLEBİLİR'

Öte yandan, CHP’nin eski milletvekillerinden Mehmet Sevigen’in 12 Mart’ta Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamalar da bugünkü gelişmelerle birlikte yeniden gündeme taşındı. Sevigen, Mustafa İlker Yücel'in sunduğu “Ezber Bozan” programında iddialarını kamuoyuna aktarmıştı:



“Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’na yeni parti kuracağını söylüyor. Kılıçdaroğlu ise ‘10–15 gün bekle, CHP kurultayı belki iptal edilebilir’ diyor” ifadelerini kullanmıştı. O dönemde tartışma yaratan bu sözler, bugün İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrasında bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu.