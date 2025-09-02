Galatasaray – Rizespor maçında skandal: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta usulsüz seyirci alımı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre olay, 30 Ağustos 2025’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanan GalatasarayRizespor karşılaşmasında yaşandı. Stadyumda görevli U.A. isimli şahsın, yine görevli E.Z. ve karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile iş birliği yaparak “usulsüz seyirci temini” gerçekleştirdiği tespit edildi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, stadyum güvenliğiyle birlikte kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri belirledi.

SAHTE AKREDİTASYON KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan U.A.’nın üzerinde kendi adına düzenlenmiş bir akreditasyon kartı, yetkisiz şekilde hazırlanmış 3 sahte akreditasyon kartı, bir USB bellek ve cep telefonu bulundu. Ele geçirilen materyallerde suça konu belgelerin yer aldığı değerlendiriliyor.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan U.A. ve E.Z., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, U.A.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın diğer şüphelisi M.P.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

