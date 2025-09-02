Tarihi teklif geldi, Galatasaray satmadı! Barış Alper takımda kalıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yapılan 40 milyon euro + Keçiörengücü payı teklifini kabul etmedi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarihi teklif geldi, Galatasaray satmadı! Barış Alper takımda kalıyor
Yayınlanma:

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’a bir teklif daha geldi. 40 milyon euro + Keçiörengücü payı içeren teklif reddedildi.

Ali Naci Küçük'e göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelen bu astronomik teklife rağmen oyuncuyu satmama kararı aldı. Yönetim, hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Barış Alper’in takımda kalmasını istedi.

NEOM’DAN 30+5 MİLYON €’LUK TEKLİF GELMİŞTİ

NEOM SC, ilk olarak Galatasaray’a 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp bu öneriyi yetersiz bularak kabul etmedi. Yönetim, oyuncu için en az 50 milyon euro ve Keçiörengücü’ne verilecek ek payı talep etti.

NEOM, bu girişimin ardından teklifini yükselterek 40 milyon euro + Keçiörengücü payı önerdi. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu teklife de olumlu yanıt vermedi.

Galatasaray yönetimi, NEOM ve oyuncunun menajeri arasındaki temasların usulsüz olduğunu düşünerek konuyu FIFA’ya bildirdi.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz transfer
