Yüzde 43,93'lük zam kesinleşti! Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak netleşti. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları zamlandı.

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Yüzde 43,93'lük zam kesinleşti! Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Yeniden değerleme oranı kesinleşti, harç bedelleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

6 aya kadar olan pasaport harçları 1639 liradan 2 bin 359'ya, 1 yıllık 2 bin 396 liradan 3 bin 448 liraya, 3 yıldan fazla olanlar ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya yükseldi.

Yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 719 liraya yükseltildi. Araç muayene ücreti 1 bin 821 liradan 2 bin 621 liraya çıktı. A sınıfı ehliyet harcı ise 1308 lirayken bin 1883 lira oldu.

Ehliyet alınırken ayrıca vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli de ödeniyor. Vakıf hizmet bedeli 230 liradan 331 liraya değerli kağıt bedeli ise 990 liradan bin 425 liraya yükseldi.

2025 yılın için trafik cezaları da arttı. Seyir halinde cep telefonu kullanmaya, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamaya 2 bin 168 lira, ruhsatsız araç kullanmaya 9 bin 267 lira, emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlaline 993 ceza uygulanacak.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya artırıldı.

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