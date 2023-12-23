Zabıta Etten Duvar Ördü! Vatan Partisi'nin Kubilay Yürüyüşüne Engelleme

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Aydınlanma Şehidi Kubilay ve arkadaşlarını anmak için bugün yürüyüş çağrısı yaptı. Sabah saat 9'da Menemen İzban önünde buluşan grup "Ya Kubilay Ya Şeyh Sait Biz Kubilayız" yazılı pankartla yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüş için resmi prosedürleri yerine getiren grup, yürüyüş yapmak istediğinde engellenmeye çalışıldı.

Vatan Partisi'nin Yürüyüşü Engellendi

Vatan Partisi İzmir İl Örgütü, diğer grupların buluşma saati olan sabah 10'dan önce yürüyüşünü yapmak istedi. Gruba polis, zabıta ve CHP İzmir İl Başkanlığı üyeleri engel olmaya çalıştı. Engellemenin gerekçesi olarak da programın 10'da başlayacağı öne sürüldü.

Menemen İzban önündeki Vatan Partisi üyeleri yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra polisin engellemesiyle karşılaşan gruba "protokol saatinin 10 olduğu ve CHP Genel Başkanı'nın 10.30'da alanda olacağı" uyarısı yapıldı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanvekili Levent Özciğer engelleyenlere karşı, kendi belirledikleri saatte alanda olduklarını ve başka gruplarla birlikte yürümek istemediklerini belirtti.

Polis İzin Verdi Zabıta Etten Duvar Ördü

Polis Özciğer'in açıklaması sonrası durumu anlayışla karşılayarak Vatan Partililerin yürümesine izin verdi. Ancak grubun önüne bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar engel olarak çıktı. Zabıtalar grubun önüne etten duvar örerek yürümelerine izin vermedi. Alana gelen CHP üyeleri de yürüyüş yapmak isteyen Vatan Partisi üyelerinin geçirildi ve Vatan Partili gruba, CHP'lileri takip etmeleri söylendi. Bunun üzerine Vatan Partisi İzmir İl Başkan Vekili Levent Özciğer, CHP Genel Başkanı'nın ve örgütünün arkasında yürümeyeceklerini belirtti. Özciğer, "Şeyh Sait'e saygı duyanlarla" birlikte hareket etmeyeceklerini söyledi.

🔴Vatan Partisi İzmir'e 'Ya Kubilay Ya Şeyh Sait Biz Kubilayız' yürüyüşünde engelleme!



Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığının (@vp_izmir) yapacağı yürüyüşü polis ve zabıta engellemeye çalıştı.



Engellemelere rağmen İzmir İl Başkanvekili Levent Özciğer (@leventozciger) basın… pic.twitter.com/P9caZVpUFu — Aydınlık (@AydinlikGazete) December 23, 2023

Vatan Partisi Basın Açıklaması Düzenledi

Alandaki engellemelere rağmen, Özciğer duyurulan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Özciğer basın açıklamasında şunları söyledi:

Bugün Kubilay ve arkadaşlarının katledilişinin 93. yıl dönümünde mezarları başındayız.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki karşı devrim kalkışmaları; günümüzde Şeyh Sait tartışmalarıyla, Seyit Rıza heykellerinin dikilmesiyle, tarikatların meşrulaşmasına hizmet edecek resmi kontratlarla ve birtakım mahcup açıklamalarla devam ettirilmek istenmektedir.

Derviş Mehmetler Asteğmen Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Şevki’yi katlettiğinde Cumhuriyete meydan okuyordu. Kısa bir süre içinde hepsi yakalandı, yargılandı ve idam edildi.

Biz de Kubilay gibi olacağız Atatürk gibi yapacağız!

Cumhuriyetimize göz dikenlerin içeride dışarıda tam karşısındayız."

Bugün ağlama sızlama nutukları atanların, iki yüzlü, utangaç şeyh Sait güzellemeleri yapanların karşısına Kubilay kararlılığıyla dikiliyoruz!

Biz Vatan Partililer, kesilse de eğilmeyecek başımızla, dimdik, Kubilay’ın yolundayız!

Mustafa Kemalin askerleriyiz!

Şehitlerimizi bağrımıza basıyor, rahmet ve minnetle anıyoruz.