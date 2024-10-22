Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısı üzerine partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına değinen Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin ifadesinin "tam bir siyasal cinnet" olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada terörist başı Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup DEM grubuna seslenmesi gerektiğini söylemiştir. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AKP'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır. Cumhur Halk Partisi, DEM'le koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz." dedi.

Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerinde artık fiili bir otoritesinin olmadığını belirterek, "Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? 'Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım' demesini mi istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin, Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz?" dedi.

Ümit Özdağ açıklamasında, "Özgür Özel, 'El yükseltiyorum. Devlet Bey, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum' diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e soruyorum; Öcalan'a Türk Milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özel bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk Milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis’te yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan'a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK'sı PYD'nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan'a sadece Türkiye'de değil Suriye'de de mi devlet kurma izni veriyorsunuz? Öcalan'ın terör örgütünü lağvetme gücü yoktur. İlginç olan çözüm süreci faciasını bu ülkeye yaşatan AKP'nin DEM ve ardılı partilerin ve terör örgütünün aklına bile gelmeyen terörist başını Meclis’te konuşturması teklifi Türk Milliyetçiliğini temsil iddiasındaki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiştir. Terörist başı Öcalan'a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli'ye düşmez." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklamasından dolayı ortaya haklı bir infial çıktığını, vatanseverlerin, Türk milliyetçilerinin derin bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelede bulunduğu konumdan daha geriye düşürülmeye çalışıldığını söyleyen Ümit Özdağ, "Teröristbaşını Meclis'e çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet'imize hakarettir." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi olarak, Cumhuriyet'i ve devleti korumaya, oluşan tehditleri millete anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini kaydeden Ümit Özdağ, Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıktıklarını söyledi.

Ümit Özdağ, açıklamasını, "Biz Zafer Partisi olarak, Atatürk'ün bize emanet olan Cumhuriyeti ve devletimizi, kurucu ilkeler ve değerler ışığında ve hukuk devleti esaslarına göre korumaya oluşan tehditleri milletimize anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz. Bu rezil gidişe Yunanistan'ın önünde diz çökerek Doğu Akdeniz ve Ege'de verilecek tavizlere, Kıbrıs'ta verilecek tavizlere karşı çıkıyoruz. Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadeleriyle tamamladı.