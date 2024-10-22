Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın." dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışına çeşitli platformlarda birlikte hareket eden CHP ve DEM Parti'den destek açıklaması geldi.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD-İsrail projesi olan "Kürdistan Planına" dair sürecin Meclis'te yürütülmesini istedi.

Özgür Özel, "Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecekse, kan akmayacaksa bununla ilgili söz söyleyen herkes kıymetlidir. Terörün bitmesine tam destek vereceğiz. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak. Bu iş Meclis'e bir aktör çağırmakla çözülmez. Bu iş çözülecekse bütün partilerinin içinde olduğu, bu meclisinde içinde olduğu ve yönettiği, bu meclisteki bütün partilerin oturduğu, kendi çıkarlarını değil, 86 milyonun çıkarılarını öncelediği bir masada konuşulur." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın" çağrısı yaptı. Hatimoğulları, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için gündeme getirdiği af konusunda da MHP ile aynı noktada olduklarını bildirdi.

Tülay Hatimoğulları, "Tecritin bir an önce kalkması ve Öcalan'ın ne konuşacaksa kendi dilinden konuşması gerekiyor. Kürt sorunun barışçıl çözümü için muhattap olan Öcalan'ın üzerindeki tecritin kalkması ve mesajları kendisiin vermesiyle ilgili Bahçeli'nin ifade ettiğini altını çiziyoruz. Umut hakkı DEM Parti'nin uzun zamandır ifade ettiği konu. Avrupa Konseyi'nin de önemli gündemlerinden. Umut hakkının uygulanması için mücadele veriyoruz." dedi.