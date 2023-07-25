Zafer Partisi'nden o protokolle ilgili açıklama! Protokolle ilgili dedikodulara yanıt geldi

Gelecek Partisi, dün yayımladığı bildiriyle Zafer Partisi ve CHP arasında Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur öncesinde 24 Mayıs 2023'te imzalanan protokol ile ilgili açıklama yapmış ve söz konusu protokolü hedef alarak ithamlarda bulunmuştu.

Zafer Partisi'nden, CHP ile yapılan o protokole ilişkin açıklama geldi. Zafer Partisi Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, Gelecek Partisi'nin açıklaması hatırlatıldı.

Açıklamada, Zafer Partisi ve CHP'nin, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesine ilişkin işbirliği esaslarını içeren protokolü ortaklaşa hazırladığı ve kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili tüm tarafların, üçüncü kişiler de dahil, anılan protokolün içeriği hakkında bilgisinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Bu protokol, altılı masa olarak ifade edilen siyasi yapının protokolünde yer almayan 'Atatürk İlke ve Devrimleri', 'Terörle Etkin Mücadele' ve 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' vurguları ile Türk siyasetinde bir denge sağlamıştır. Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, laiklik ve milli devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil.

- Diğer yandan, AKP karşısında siyasi olarak yenilmiş altılı masa ittifakında, yüzde 1'den az oy potansiyeline rağmen, Meclise girerek grup kurmak; çağdaş demokrasi, siyasi hakkaniyet, ulus egemenliği ve halk iradesinin adilce Mecliste temsili bakımından ne kadar ahlakidir?