Zam teklifi isyan ettirdi: Mühendisler iş bırakacak!

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, hükümetin memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifine tepki göstererek 22 Ağustos’ta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu. Sendika Genel Başkanı Mümin Güler, mühendisler, mimarlar ve teknik hizmet çalışanlarının taleplerinin yok sayıldığını söyledi.

“YÜZDE 26 ZAM YOKSULLAŞMADIR”

Güler, teklif edilen oranları tek tek açıklayarak, Ocak 2026’da yüzde 11, Temmuz 2026’da yüzde 7, Ocak 2027’de yüzde 4 ve Temmuz 2027’de yüzde 4 olmak üzere toplamda yalnızca yüzde 26’lık bir artış öngörüldüğünü belirtti. “Bugün yaşadığımız enflasyon ortamında bu oran; değil maaş artışı, doğrudan yoksullaşmadır. Bu zam tekliflerini ciddi almıyor ve değerlendirmeye değer bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Emeğimiz, alın terimiz ve mesleki saygınlığımız heba ediliyor” diyen Güler, mühendislerin ve teknik çalışanların yok hükmünde görüldüğünü söyledi. “Enerji, sanayi, madencilik ve altyapının yükünü biz taşıyoruz. Gece gündüz sahadayız. Ancak bize reva görülen, taban aylığa 1000 TL gibi trajikomik rakamlar eklenmesi. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz” dedi.

Sendikanın asıl taleplerine değinen Güler, eşel-mobil sisteminin aylık bazda uygulanması gerektiğini vurguladı. “Sendikal özgürlükler asla pazarlık konusu olamaz. Oysa bizim talebimiz, eşel-mobil ödeme sistemine geçilmesi ve bu sistemin aylık olarak uygulanmasıydı. 2026 için her altı ayda yüzde 30, 2027 içinse yüzde 25’er zam ve refah payı talep ettik. Bu, ne lütuf ne de ayrıcalık; insanca yaşamanın asgari şartıdır” ifadelerini kullandı.

“MÜHENDİSLİK MESLEĞİ KANUNSUZ BIRAKILDI”

Güler, mühendislik mesleğini düzenleyen 1938 tarihli 3458 sayılı Kanun’un artık çağın gerisinde kaldığını belirtti. “Mühendislik mesleğinin yetki, sorumluluk ve ekonomik güvencelerini net biçimde tanımlayan modern bir Meslek Kanunu’na acilen ihtiyaç vardır. Bu ülke teknolojiyle, bilgiyle, üretimle ileriye taşınacaksa, mühendisler ve teknik çalışanlar görmezden gelinemez. Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

Son olarak kararlılık mesajı veren Güler, “Bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Alın terimizin karşılığını alıncaya, adil maaşlar ve Mühendislik Meslek Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mücadelemiz sürecek. Biz hakkımızı istiyoruz ve sonuna kadar alacağız” diye konuştu.