Zehir tacirlerine büyük darbe! 213 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye merkezli düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 213 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 197’si tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler ise uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi. Vali Yerlikaya’nın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonda 25 kg bonzai, 1.260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin, 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

“GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Vali Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; ‘geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.’ Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Bu görevi seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.”

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan polis ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, bu tür çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.