Zehra Ertaş'ın Hayatını Kaybetmesine Neden Olmuştu! Yurt Asansörlerinde Karekod Uygulamasına Geçiliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bak, son zamanlarda gündeme gelen ve Aydın'da Zeren Ertaş hayatını kaybetmesine neden asansör kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, ayrıca Bakanlık tarafından görevlendirilen mühendislerin bütün yurtları tek tek dolaşarak, asansör sistemlerini kontrol ettiğini açıkladı.