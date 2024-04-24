Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı seçildi

Danıştay'da Başkan Zeki Yiğiy'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı. Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Zeki Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı seçildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Danıştay'da, 7 Mayıs 2020'de göreve seçilen mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği başkanlık seçimi yapıldı.

Zeki Yiğit, seçimlerin ikinci turunda 62 oy aldı. Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Zeki Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# danıştay # seçim # Zeki Yiğit # son dakika
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