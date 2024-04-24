Yargıtay'daki seçimde 23. turda da sonuç çıkmadı! Seçime 24. tur oylamayla devam edilecek

Yargıtay'da 24 Mart 2020'de göreve seçilen Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart 2024'te dolmuştu. Yargıtay'da, Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimleri yapılmaya başlandı.

Yargıtay üyeleri, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 22 turunda hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan salt çoğunluğu elde edemedi. Yargıtay'da başkan seçilebilmek için, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyun alınması gerekiyor.

23. TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Yargıtay'daki başkanlık seçimlerine bugün 23. tur oylamayla devam edildi. Oylama sonucu Mehmet Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 124 oy aldı. Seçime katılım 329 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 24. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.