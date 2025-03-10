Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı kapatıldı: 34 ton kömür ele geçirildi

Zonguldak’ta, ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kapatıldı. Zonguldak’ın çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak maden ocaklarının faaliyette olduğu tespit edildi.

Ekipler, operasyon sonucunda, orman sınırları içinde bulunan 4 maden ocağını tespit etti. Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.