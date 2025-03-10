Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı kapatıldı: 34 ton kömür ele geçirildi
Zonguldak'ta yapılan operasyonla ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı. Ele geçirilen 34 ton kömür ve raylar dikkat çekerken, ocağın orman sınırları içinde yer alması çevresel tehlikeleri de gözler önüne serdi.
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Zonguldak’ta, ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kapatıldı. Zonguldak’ın çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak maden ocaklarının faaliyette olduğu tespit edildi.
Ekipler, operasyon sonucunda, orman sınırları içinde bulunan 4 maden ocağını tespit etti. Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı