Yüksek oranda selenyum ve çinko barındıran kabak çekirdeği hücresel yenilenmeye yol açar. Kabak çekirdeği kuruyemişten çok tam bir şifa kaynağıdır. İçeriğinde uçucu yağlar barındıran kabak çekirdeği hakkında duyacaklarınıza inanamayacaksınız! Günde sadece bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü tıpkı bir kolejen görevi görür.

5 Yaş Gençleştiren Çekirdek! Günde Bir Avuçla Kırışıklıklarınızla Vedalaşın

Yaş ilerledikçe vücutta kolajen azalır. Kolajen adeta vücudun genç görünmesi için gerekli maddelerin başında gelir. Hücre dokusunu yeniler. 30 yaştan sonra vücut bu maddeyi üretmez. Çeşitli besinlerde bulunsa da düzenli tüketilmesi lazım. En yüksek oranda kemik suyunda bulunan kolajenin en iyi alternatifi ise kabak çekirdeğidir. İçeriğindeki olive yağ sayesinde hücrelerin dokusunu hızla iyileştirir. Kırışıklığı azaltarak gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar.

Sadece cilt için değil aynı zamanda kemik yapısındaki dokuları da yeniler. İçeriğinde E vitamini bulunur. Saç diplerinde azalan sebum miktarını düzenler. Kırılma ve dökülmelerin önüne geçer. Kandaki kolestrol oranını azaltır. Kan akışı düzenli oldukça kılcal damarlara daha fazla akış sağlanarak ince çizgileri engeller. Tırnak kırılmaları ciltte egzama ve mantar tarzı tüm sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.