Asyalı kadınların güzellik sırrı yaşlanmaya son! Ten renginiz açılacak ve 10 yaş gençleşeceksiniz: İşte o maske!

Güneş ışınları, hava kirliliği, kozmetik ürünler derken cildimiz oldukça yıpranıyor hal böyle olunca cilt bakımına dair daha çok bilgiye ve ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Peki size, evinizde sadece bir kaç malzeme ile uygulayabileceğiniz bir maske önersek. İşte pirinç maskesinin yapılışı ve faydaları...

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Ten rengini açmak isteyen kişilerin yaptığı maskelerden en etkilisi olan pirinç maskesini yapmak oldukça kolaydır. Pirinç maskesi tarifi ise şu şekildedir:

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı pirinç kaynatılır

Süzülen su içerisine süt ve bal eklenir

Ardından bu karışım yüze dairesel hareketlerle yedirilir

Kuruyan maske pirinç suyu ile yıkanarak temizlenir

Pirinç maskesinin cilde faydalarını çok merak ediyoruz! Pirinç maskesi kullananlara göre:

Cildin beyazlamasını ve daha aydınlık görünmesini sağlıyor ayrıca cilt lekeleri üzerinde etkili olduğu biliniyor .Cildin temizlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda gözeneklerin temizlenmesini sağlayarak da siyah nokta görünümünü azaltıyor. Saça uygulandığında ise saçların daha parlak ve yumuşak olmasını sağlıyor.