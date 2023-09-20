Dilan Polat Franchise ücreti dudak uçuklattı! Dilan Polat Franchise ücreti ne kadar?

Dudakları uçuklatan Dilan Polat Franchise ücreti herkes tarafından merak edilmekte. Son zamanlarda sosyal medyadaki takipçi artışıyla gündeme gelen Dilan Polat Franchise ücreti ve Dilan Polat'ın güzellik merkezlerine ilişkin bilinmeyenler yazımızda!

GÜZELLİK MERKEZİ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI! DİLAN POLAT FRANCHİSE ÜCRETİ!

İş hayatına ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yaparak başlayan Dilan Polat, kariyerine farklı bir yön vererek güzellik merkezlerine yönelmişti. Sosyal medyada 7 milyon takipçiye ulaşan Dilan Polat'ın güzellik merkezi başta kadın takipçileri olmak üzere herkesin merak konusu oldu ve son zamanlarda sıklıkla gündeme gelmekte.

İlk güzellik merkezini açtıktan sonra bunu diğer bayileri takip etmiş ve Dilan Polat estetik ve güzellik konusunda oldukça tanınan biri haline gelmiş durumda. Ayrıca hem eşi hem de ortağı olan Engin Polat'ın aldığı hediyeler ve lüks yaşantısıyla hemen herkesi zenginliğiyle hayrete düşürmekte. Hal böyle olunca Dilan Polat franchise ücreti yüksekliği herkesin merak ettiği o konu haline geldi. Fiyatın yüksek olmasını bekleyen takipçilerin bile bu fiyat karşısında dudakları uçukladı. Dilan Polat franchise ücreti yaklaşık 1.8 milyon-2.2 milyon Türk lirası. Bu fiyat aralığı bayiliğin genişliği ve bulunduğu lokasyona göre değişmekte.

DİLAN POLAT BAYİLİK ŞARTLARI 2023!

Dilan Polat güzellik merkezi bayilikleri, estetik ve güzellik konusunda girişim yapmak isteyen kişilerin dikkatini çekmekte. Güzellik merkezinde, dolgu işlemleri, hifu işlemi, medikal ozon tedavisi, mikro iğneleme tedavisi ve estetik uygulamaları gibi pek çok hizmet verilmektedir.

Dilan Polat franchise ücreti miktarını karşılayabilen girişimcilerin aynı zamanda sermaye için gerekli olan minimum tutar olan 900 bin Türk lirasını da karşılayabilecek düzeyde olmaları beklenmektedir. İşte Dilan Polat bayilik şartları: