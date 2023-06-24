Gençlik aşısı: Kırışıklıkları yok ediyor! E vitamini kaynağı besin

Vücutta zamanla azalan vitamin ve mineraller yaşlanmayı hızlandırarak gençliğin yaşanma süresini azaltır. Bunun için çoğu kişi kozmetik ya da kimyasal ürünlere yönelir. Ancak doğada mucize olan gençlik aşısı tabiriyle geçen üzüm çekirdeği yaşlanmayı tarihe karıştırarak kırışmayı önler. Kırışıklık cilt dokusunu alt üst eder.

Derinleştikçe tedavi edilmesi zorlaşan bu kırışıklıkları yok edecek tek besin olarak üzüm çekirdeğine işaret edildi. Üzüm çekirdeği yüksek oranda antioksidan içerdiğinden her hangi bir hücrenin zarar görmesini engeller.

GENÇLİK İKSİRİ ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Tek bir damlası tüm derin kırışmaları engeller.

Hücre dokusunu hızla yeniler.

Kaz ayağı denilen ince kırışıkları engeller.

Bir gecede adeta kırışma ve yaşlılık izlerini siler.

Üzüm çekirdeğinin en faydalı tarafı ise kalıcı olan lekeleri anında yok eder.

Cilt tonunu eşitler canlık parlak bir görünüm sağlar.

Üzüm çekirdeği sadece kırışıklıkları değil kaş ve kirpiklerin sağlıkla uzamasına yardımcı olur.

Ciltteki yağlanmayı azaltarak enfeksiyonu önler.

Böylece oluşma ihtimali olan akne ve sivilcelerin de önüne geçer.