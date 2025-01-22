İranlı güzellik tedavi uzmanları Türkiye ile iş birliği istiyor

İran, bugün yetenekli ve ucuz iş gücü avantajına sahip olarak, güzellik ve tedavi hizmetleri alanında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip. Jelveye Mandegar Kliniği’nin Müdürü Pedram Moberhen, konuyla ilgili Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerde özellikle Umman, Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerde İran'dan güzellik alanındaki tedavi hizmetlerine olan yüksek talebe dikkat çeken Moberhen, "Hizmet fiyatlarının Arap ve Avrupa ülkelerine göre daha düşük olması ve yetenekli iş gücünün bulunması, İran'ı şu anda güzellik tedavi hizmetlerini sunan ana merkezlerden biri olma yolunda güçlü bir konuma getirmiştir" dedi. İranlı uzman, bugün tedavi alanında turizm çekmenin bölgedeki çoğu ülkenin önceliği olduğunu ve bu süreçte elde edilen başarıların ülkeler için büyük gelirler getirebileceğini belirtti.

Türkiye'nin güzellik tedavi hizmetleri alanındaki başarılı gelişimine de değinen Moberhen, "Son yıllarda Türkiye, güzellik tedavi hizmetleri sunma konusunda çok iyi bir gelişim kaydetti ve uygun ekipmanlara sahip olarak bu hizmetleri isteyenler için iyi bir merkez haline geldi" ifadesini kullandı. Ayrıca, İran ve Türkiye'nin güzellik tedavi hizmetleri sunma konusunda ortak işbirliği potansiyeline sahip olduğuna da vurgu yaptı.