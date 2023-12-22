Osmanlı Harami'nin Güzellik Sırrı Ortaya Çıktı! Tek Bir Malzeme Sizi En Güzel Yapacak

Yaklaşık 5 bin yıl önce keşfedileb ve şifa olarak adlandırılan elma sirkesini birçok faydası vardır. Eski medeniyetlerde tıbbi ilaç olarak kullanılan elma sirkesi halen güncelliğini korumaktadır.

Elma sirkesi doğru ve düzenli olarak kullanıldığında; cildi gençleştirir, nem kazandırır, gözenekler temizler ve aydınlatır. Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan kahverengi lekelerde bile etkili.

Cilde Faydaları Asitler İçerir

Elma sirkesi, doğal bir cilt bakım ürünüdür. Ciltteki mucizevi etkisinden dolayı birçok kozmetik ürünün içinde bulunur. Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan kahverengi lekelerde bile etkili.

Ancak elma sirkesini cilde uygularken dikkat etmeniz hususlar vardır. Bunlardan biri, elma sirkesini doğrudan cildinize sürmemenizdir. Cildi tahriş etmemesi için su ile seyreltmeniz gerekmektedir. Hazır elma sirkelerinden ziyade doğal olanları tercih etmelisiniz. Cildinizdeki etkiyi görmek için düzenli olarak kullanmalısınız. Bu da yaklaşık 4-6 hafta arasındadır.

Elma sirkesi C vitamini, kalsiyum, sodyum, potasyum ve daha birçok mineral açısından çok zengin olduğu için cilt üzerinde harika etkiler yaratır. İçerisindeki güçlü asitler cildin temizlenmesinde, bakterilerden arınmasında ve hücre yenilenmesinde etkili olmasını sağlar.

Cilt Lekeleriniz İçin Elma Sirkesi

Elma sirkesinin içerindeki asitler cildiniz için nazik bir kimyasal peeling etkisi yaratır. Gözenekleri gevşeterek içindeki kiri atmasına yardımcı olurken aynı zamanda cildinizi ölü hücrelerden arındırır. Hücre yenilenmesini hızlandırdığı için lekelerin daha hızlı geçmesinde iyi bir destekleyicidir.

Elma Sirkesinin Uygulama Yöntemleri

1. Yöntem: Cilt lekelerine sahipseniz, 1 ölçü elma sirkesini 2 ölçü su ile karıştırarak akşam bakımı için cildinizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla cildinizi elma sirkeli karışımla silin. 30 dakika bekledikten sonra cildinizi iyice durulayın ve nemlendirici sürün. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa elma sirkesini su ile daha çok seyreltin. Sonucun iyi olmasını istiyorsanız bu yöntemi 20 gün düzenli yapmalısınız.

2. Yöntem: Bir soğanı ince ince doğrayın veya karıştırın ve bir süzgeç veya tülbent kullanarak suyunu sıkın ve çıkarın. 1 ölçü elma sirkesi ve 1 ölçü soğan suyuyla karıştırın. Pamuk yardımıyla uyumadan önce cildinize yavaşça, masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 6 hafta boyunca bu yöntemi devam ettirin. Bu yöntem aynı zamanda yaşlılık belirtisi olan kahverengi lekelerden ve güneş lekelerinden kurtulmanıza da yardımcı olacaktır.

Sivilceleriniz İçin Kullanımı

Sirke, içerdiği çeşitli organik asitlerin konsantrasyonundan dolayı antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu asitlerden biri olan asetik asidin, bakterilerin üremelerini engeller. Her gün cildinize uygulayacağınız elma sirkesi, sivilcelerinizden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Sivilceyi iyileştirmek için, 1 ölçü elma sirkesini 1 ölçü su ile karıştırarak sivilcenin tam üzerine tampon hareketlerle uygulayın. 5-10 dakika bekletin ve yüzünüzü yıkayın.

Hücre yenilenmesini destekleyen elma sirkesi ayrıca izlerin daha hızlı geçmesini, sivilcelerin hızlı iyileşmesini de destekler.

Cildi Sıkılaştırır

Erken yaşlanmayı önlemenin en önemli yolu, cildinize iyi bakmanızdır. Elma sirkesi de cildi sıkılaştırmada yardımcı olur. Düzenli olarak kullanılan elma sirkesi, cildin elastikiyetini korumaya ve kırışıklıkların oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Cildi Temizler

Elma sirkesi, cildi ölü hücrelerden temizler. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi cilt bakımında tonik, yüz yıkama suyu olarak ve hatta leke tedavisi için kullanılabilir. Yüz temizleyici olarak kullanıldığında cildi ve ciltteki gözenekleri derinlemesine temizlemenin etkili bir yoludur.

Cilt Lekelerinin Rengini Açar

Elma sirkesi cilt lekelerini açarak cildi beyazlatır. Aynı zamanda cilt tonunuzu eşitlemede de etkilidir. Her gece uyumadan önce uygularsınız, farkı siz de göreceksiniz.

Tahrişi ve Yanığı Azaltabilir

Elma sirkesinin güneş yanığını önlediğini veya tedavi ettiğini gösteren bir çalışma henüz yoktur. Bununla birlikte, sirkeyi suyla seyrelterek hafif dereceli güneş yanıklarına sürmek rahatlama sağlayabilir.