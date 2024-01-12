Uzun süre cilt sarkması, saç dökülmesi ve daha birçok yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran mucize balığın adı palamuttur. Adeta içeriğinde Omega-3 yağ asitleri, protein, vitaminler ve minerallerin en faydalısını barındıran palamut balığından haftada iki defa tükettiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor! Tüm vücut hücrelerine format atıyor.

Saç Dökülmesi ve Cilt Sarkmasına Set Vurur! 10 Yaş Genç Gösteren Balık

Palamut balığı, özellikle eikosapentanoik asit (EPA) ve dokosahekzaenoik asit (DHA) gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekleyebilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve beyin fonksiyonlarını geliştirebilir.

Palamut, yüksek kaliteli protein içerir. Protein, kas dokusunun onarımı ve büyümesi, bağışıklık sistemi fonksiyonları ve enerji sağlamak gibi birçok önemli fonksiyona katkıda bulunur.

Balıklar genellikle B vitaminleri açısından zengindir. Palamut, özellikle B12 vitamini içerir. B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı için önemlidir ve vücutta kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Bu sayede ciltte hareketlenme olan yüzeyse sarkma kırışma yaşanmaz.