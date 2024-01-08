Kadın ve erkek herkesin kabusu olan saç dökülmesi asıl nedeni uzmanları bile şaşırttı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamada saç dökülmesi yanlış yıkanmadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Peki saç yıkama nasıl saç döker? İşte o bilimsel araştırmaların sonucu...

Sıcak Suyla Saç Yıkayanlar Dikkat! Tomar Tomar Dökülüyor

Saç dökülmesi birçok faktörden kaynaklanabilir ve genellikle bir dizi etmenin birleşimi sonucunda ortaya çıkar. Saç dökülmesi ile başa çıkmak için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz:

Saç sağlığı için önemli olan vitamin ve mineralleri içeren bir dengeli diyet benimseyin. Özellikle demir, çinko, B vitaminleri (özellikle biotin), C vitamini ve E vitamini saç sağlığı için önemlidir.

Saç derisini nemli tutmak ve sağlıklı tutmak saç dökülmesini azaltabilir. Saç derisine uygun şampuan ve saç kremleri kullanın.

Yüksek düzeyde stres saç dökülmesini tetikleyebilir. Rahatlamak için yoga, meditasyon, yürüyüş gibi stres azaltıcı aktiviteleri deneyin.

Saçları sık sık yıkamak, saç derisindeki doğal yağların kaybına neden olabilir. Bu nedenle, gerektiğinde yıkamaya özen gösterin.

Sıcak Su Kullanımını Sınırlayın