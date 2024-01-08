İtalyanlar patatesin çabuk sönmemesi ve uzun süre çıtır kalması için soda kullandığını öğrendik! Bu bilgiyi not alın! Çünkü patates kızartması sevmeyen insan yoktur! Çıtır çıtır patatesler için bir kap suyun içine su koyup bir kaşık soda ekleyin. Patatesleri bu su da en az 10 dakika bekletip sonra süzün. Tabi sadece bu yetmez işte çıtır patatesin diğer adımları ve sırları...

Kahvaltıların Sultanı Patatesi Bir de Böyle Deneyin! Bir Kaşık Soda İle...

Çıtır çıtır patates tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir atıştırmalıktır. İşte bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı biber (isteğe bağlı)

Soğuk su (patatesleri yıkamak ve nişastayı karıştırmak için)

Bir yemek kaşığı soda

Yapılışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun.

Patatesleri ince şeritler halinde doğrayın. İsterseniz dilimleri birbirine yakın kalacak şekilde doğrayabilir veya ince şeritler elde edebilirsiniz.

Doğradığınız patatesleri soğuk su içine bir yemek kaşığı soda ekleyip bir süre bekletin. Bu işlem, patateslerin nişastasını bir miktar salmasına yardımcı olacaktır.

Patatesleri sudan çıkarıp iyice süzün. Üzerine mısır nişastasını ekleyin ve patatesleri karıştırarak nişasta ile kaplayın.

Zeytinyağını ekleyip tekrar karıştırın. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patatesleri tek bir tabaka halinde düzgünce yayın.

Patatesleri önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika boyunca kızarıncaya kadar pişirin. Pişirme süresi fırınınızın sıcaklığına ve patateslerin kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Fırından çıkan çıtır çıtır patatesleri sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz daha tuz serpebilirsiniz.

Afiyet şifa olsun.