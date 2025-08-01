11 ilde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı! En yüksek sıcaklık o şehirde ölçüldü

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, termometreleri alarm seviyesine taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, sadece günün ilk yarısında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren kademeli olarak düşeceği belirtildi.

En yüksek sıcaklık ise 44,7 dereceyle kayıtlara geçti. Onu, 44,5 dereceyle Cizre ve 42,6 dereceyle Beşiri takip etti.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında 40 derece sınırını aşan il ve ilçeler şu şekilde:

Beşiri (Batman): 42,6°C

Genç (Bingöl): 41,8°C

Silvan (Diyarbakır): 42,5°C

Keban (Elazığ): 41,9°C

Kemaliye (Erzincan): 41,5°C

Yazıhan (Malatya): 41,8°C

Nusaybin (Mardin): 41°C

Siirt: 44,7°C

Ceylanpınar (Şanlıurfa): 40°C

Cizre (Şırnak): 44,5°C

Çemişgezek (Tunceli): 40,5°C