21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Bugün yağış beklenmese de illerde hava durumu nasıl olacak? 21 Ekim 2023 günü herhangi bir yerde yağış bekleniyor mu?

21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu
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Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen raporlara göre bugün Türkiye Genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Güneybatıdan eser rüzgara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 21 Ekim 2023 günü hangi illerde hava nasıl olacak?

21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu - Resim : 1

21 EKİM 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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