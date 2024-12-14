AKOM İstanbul'u uyardı: Saat verdi!

Yapılan açıklamaya göre, yağışların sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçelerinde başlayıp gün boyu devam ederek akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların metrekarede 10-15 kilogram seviyesinde olacağı belirtildi. AKOM, vatandaşları sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bu arada, Sakarya Valiliği de kuvvetli yağış beklentisiyle vatandaşları uyardı.