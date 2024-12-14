AKOM İstanbul'u uyardı: Saat verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve yağmur geçişlerinin etkili olacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AKOM İstanbul'u uyardı: Saat verdi!
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Yapılan açıklamaya göre, yağışların sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçelerinde başlayıp gün boyu devam ederek akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların metrekarede 10-15 kilogram seviyesinde olacağı belirtildi. AKOM, vatandaşları sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bu arada, Sakarya Valiliği de kuvvetli yağış beklentisiyle vatandaşları uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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