Feci iş kazası: Beton blok 30 yaşındaki işçinin üzerine düştü

Üretim sırasında vinçle taşınan beton blok, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut’un üzerine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Beton blok vinç yardımıyla kaldırılırken, Akbulut’un cansız bedeni detaylı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.