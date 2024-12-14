Ankara'da su fiyatına zam geldi! 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti. Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaş'ın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

Yapılan zamla ABB'nin Türkiye'de en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da asıl sorunun ekonomik problemler olduğunu söyleyerek, fiyat artışlarının sadece suyla sınırlı olmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının sudan daha fazla arttığını belirtti.

SU FİYATINA ZAM YAPILDI

Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.