Ankara'da Valık Mahallesi sosyal tesis istiyor

Ankara’da Varlık Mahallesi sakinleri sosyal tesis yapılması için çaba harcadıkları alana Dolmuşçular Odası lokali yapılmasına tepki gösterdi. Eylem yapan mahalle sakinleri inşaatın durdurulmasını, çocuklar ve yaşlılar için sosyal tesis yapılmasını istedi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Mahallelerine spor alanı, sosyal tesis istediler ancak arazilerine dernek lokali yapılıyor.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Varlık Mahallesi sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı lokal inşaatına karşı eylem başlattı.

Mahallede yaşayan çocuklar spor alanı ihtiyacını ifade ederek yapılmak istenen lokale karşı çıkıyor.

Mahalleli ihtiyaç dikkate alınmadan yapılan çalışmaya karşı tepki gösteriliyor.

Mahalle muhtarı Bahar Ak, mevcut pazar yerine spor tesisi ve sosyal tesis yapılması için yaptıkları çalışmaları anlattı.

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