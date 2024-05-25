Ankara ve Çankırı için uyarı geldi

Ankara ve Çankırı 'da yaşayanlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından uyarı geldi. Sağanak yağış geliyor. İşte ayrıntılar...

Ankara ve Çankırı için uyarı geldi
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Ankara ve Çankırı'da yaşayanlar by haber sizleri ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi bu iki şehirde yaşayan vatandaşları uyardı. Çankırı ve Ankara'ya sağanak yağış geliyor. Peki sağanak ne zaman etkili olacak ve ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

ANKARA VE ÇANKIRI İÇİN UYARI

Ankara ve Çankırı için uyarı geldi - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak uyarısı bu şekildedir:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 Sağanak yağış bitiş tarihi: 25.05.2024 19.00

O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!Hava Durumu
# sağanak # ankara # Çankırı
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