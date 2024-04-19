Ankaralılar dikkat! Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumu raporunu duyurdu. Ankara'nın hava durumu tahminine bakıldığında o gün Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankaralılar dikkat! Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor...
Ankaralılar dikkat! Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor...
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Ankaralılar bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yayımlanan son tahminlere göre Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor. Sağanak yağışın beklendiği gün ise 20 Nisan Cumartesi olarak belirlendi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yayımlanan Ankara Cumartesi günü hava durumu raporunun ayrıntıları...

ANKARA'YA SAĞANAK GELİYOR

ANKARA'YA SAĞANAK GELİYOR

20 Nisan Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yayımlanan son verilere göre Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Ankara'nın cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklığı 11 derece iken, en yüksek sıcaklığın 23 derece olacağı açıklandı. Ankaralı vatandaşların sağanak yağıştan ötürü oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli olması gerekiyor.

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