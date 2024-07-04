Ankara'ya sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı

Ankara'da yaşayanlar dikkat, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı geldi. Ankara'ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İşte sağanak yağışın ayrıntıları...

Ankara'ya sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı

Ankara'da yaşayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'yı sağanak yağış hakkında uyardı. Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'YA SAĞANAK GELİYOR

Ankara'ya sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı - Resim : 1

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısıMeteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısıHava Durumu
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