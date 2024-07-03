Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 2 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki o iller hangileri? İşte yanıtı...

Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısı
Editör: Nurullah Aydın

Erzurum ve Ardahan'da yaşayan vatandaşlar dikkat, bu hava durumu haberi sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzurum ve Ardahan için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte yapılan uyarının ayrıntıları...

2 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısı - Resim : 1

Yapılan meteorolojik uyarıda, Erzurum kuzey ve doğusu ile Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, “Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum’un kuzey ve doğusu, (Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya, Horasan) ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkatGök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkatHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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