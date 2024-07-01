Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlar aman dikkat.

Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat
Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi
Editör: Nurullah Aydın
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Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde yaşayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu bölge ve iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan tahmine göre sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak. Kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. İşte sağanak haberinin ayrıntıları...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat - Resim : 1

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat - Resim : 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli olacak.

Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat - Resim : 3

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi! O bölgede yaşayanlar dikkatMeteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi! O bölgede yaşayanlar dikkatHava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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