Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde yaşayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu bölge ve iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan tahmine göre sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak. Kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. İşte sağanak haberinin ayrıntıları...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.